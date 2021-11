Duket for harde tak om statsbudsjettet

Mandag klokka 12 kommer regjeringen til Stortinget for å presentere en bearbeidet versjon av statsbudsjettet for 2022, et såkalt tilleggsnummer. Statsbudsjettet var det siste Solberg-regjeringen la fram før den gikk av.

Kilder på Stortinget NTB har snakket med, peker på at å få vridd de borgerliges budsjett på en måte som virkelig viser en ny retning, vil være det aller viktigste.

Tydelige skattegrep

Men handlingsrommet er ikke særlig stort, og både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere understreket at det er begrenset hvor store endringer de vil rekke å gjøre på noen fattige uker.

Men Vedum har allerede varslet tydelige grep på skatt og avgifter allerede neste år.

Også flere mindre grep, som 200 millioner kroner i økt investeringsstøtte til landbruket og 100 millioner til ladestasjoner, er allerede kjent.

Forventer kommuneløft

Samtidig har Arbeiderpartiet kommet med en rekke løfter i sin såkalte hundredagersplan som i sum kan koste mye penger, som dobling av fagforeningsfradraget, der halvparten skal tas nå, økt pendlerfradrag og redusert barnehagepris.

For Senterpartiet har mantraet overfor velgerne lenge vært bedre tjenester nær folk. På Stortinget er det klare forventninger til at løftet innfris gjennom å styrke kommunene.

I tillegg har Sp vært høyt på banen når det gjelder å bygge opp og forsterke politi- og lensmannskontorer, noe som også krever økte bevilgninger.

Ap ønsker også å styrke fastlegeordningen, og i Hurdalsplattformen er behovet for å bedre sykehusøkonomien understreket.

CO2-avgift

Regjeringen har også flagget en aktiv næringspolitikk med mer statlig eierskap høyt. Men om det settes av midler til dette i denne runden, er uklart.

Hva som skjer med CO2-avgiften, er også et spenningsmoment. Ap og Sp har fulgt i den forrige regjeringens fotspor og vil innføre en gradvis økning av avgiften til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.