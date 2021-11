– Det er rent lureri og å føre folk bak lyset, mener han og beregner regjeringens kutt til å være 5 prosent.

I februar gikk nesten hele den daværende opposisjonen sammen om å pålegge regjeringen å legge en plan for å halvere ferjeprisene allerede i år. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stilte seg bak, i tillegg til SV og Rødt.

Etter at Frp hadde forhandlet med Solberg-regjeringen om revidert nasjonalbudsjett i vår, landet kuttet på 25 prosent fra 1. juli.

Halleland mener det ville være riktigere om regjeringen sammenlignet med prisene de reisende betaler i dag.

Her er alle budsjettlekkasjene * Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner. * 1,2 milliarder kroner settes av som tilskudd til kommunene beregnet ut fra hvor mange skoler de har. Målet er å redde skoler som trues av nedleggelse. * 1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet. * 1 milliard kroner settes av til ytterligere kutt i ferjeprisene. * Investeringsstøtten i jordbruket økes med 200 millioner kroner. * Fagforeningsfradraget dobles fra 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst. * Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent. * Pressestøtten til lokalaviser økes med 8 millioner kroner. * Bistandsbudsjettet omprioriteres slik at 500 millioner kroner ekstra går til matsikkerhet og småbønder i sørlige deler av verden. * Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner. * Forsvarsdepartementet flytter 40 millioner kroner fra internasjonale operasjoner til Heimevernet. * 50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. 10 millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team. * Mattilsynet får 20 millioner kroner ekstra. Halvparten skal øremerkes dyrevelferd og tilsyn. * 150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett * Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov. * I et første steg for å fase ut det kommersielle barnevernet bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra til offentlige barnevernsinstitusjoner. * Forsvaret får 50 millioner kroner ekstra for å bedre soldatenes boforhold. * Politiet får 200 millioner ekstra for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse. (©NTB)

– Vi er ærlige!

Samferdselsministeren avviser blankt at de fører noen bak lyset.

– Vi har vært tydelige og ærlige, sier Nygård via sin politiske rådgiver til NTB.

Han viser til formuleringen i Hurdalsplattformen, der Arbeiderpartiet og Senterpartiet lover å redusere takstene med 50 prosent sammenlignet med nivået fra 1. januar 2021.

– I motsetning til den forrige regjeringen har vi tenkt å få det til, sier han.

Nygård opplyser at de ikke har tall på hvor mye lavere ferjeprisene blir sammenlignet med prisene som gjelder i dag.

Han påpeker at borgerlige budsjettforslaget i høst la opp til ferjepriser neste år som utgjorde mindre enn 25 prosents reduksjon sammenlignet med takstene fra 1. januar i år. Ap-Sp-regjeringen må dermed kompensere for dette i tilleggsmeldingen de legger fram mandag. Den vil også kompensere for at momsen på ferjebilletter har økt igjen etter at den ble redusert som et koronakrisetiltak. (©NTB)