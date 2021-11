Høyre beskylder Ap for løftebrudd på pensjon

I den muntlige spørretimen på Stortinget måtte arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) svare på hvorfor Støre-regjeringen ikke har tatt med en av sine kampsaker, pensjon fra første krone, med i tilleggsnummeret til statsbudsjettet.

Høyres Henrik Asheim viste til at både Ap og Senterpartiet hadde svart «ja» på et spørsmål fra LO under valgkampen om dette ville bli innført fra 1. januar 2022.

– Har dere ført LO-medlemmene bak lyset? ville Asheim vite.

– Dette er en freidig form for ansvarsfraskrivelse. Det jeg fortsatt ikke forstår, er hvorfor ikke den tidligere regjeringen gjennomførte dette tidligere, repliserte Tajik.

Hun mener det nå er praktisk umulig å gjennomføre reformen før 1. januar 2023 og peker på at bedriftene vil trenge tid på å iverksette en ny pensjonsordning.

– Det er ingen tvil om hvor Ap står i denne saken. Vi har drevet den fram i Stortinget, slo Tajik fast.

– Men det er ikke mulig å gjennomføre de praktiske endringene som skal til på 27 dager.

– Det som er freidig, er å love en ting i september, og ikke gjennomføre i november, svarte Asheim.

