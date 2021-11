Bollestad har fungert som partileder etter at Kjell Ingolf Ropstad gikk av i september.

I Politisk kvarter på NRK onsdag sier Bollestad hun ikke går til lederjobben som noen kortsiktig gallionsfigur.

– Jeg har et langsiktig perspektiv på å bygge partiet, for det er ikke gjort i en håndvending. Men jeg tenker ikke at jeg går inn i dette som en overgangsfigur. Jeg har tenkt å være en leder som leder, sier Bollestad.

Dag Inge Ulstein ble tidlig utropt favoritt til ledervervet, etter at flere fylkeslag ga sin støtte til ham. Men senere i prosessen ga han selv beskjed om at han ikke ønsket posten. Nå foreslås han i stedet til vervet som første nestleder, posten som Bollestad forlater.

Bollestad har gjort seg bemerket for sin frodige humor, som også omfatter tallrike bilder på Instagram, hvor mange er av ektemannen Jan Frode som ofte stiller i bar overkropp. At hun blir partileder vil ikke endre på dette, sier hun, og avviser at kontoen som følges av over 100.000 personer vil bli et verktøy i lederrollen.

– Det ligger alltid noen verdier i det du gjør, men jeg har ingen bevisst strategi for det jeg gjør på Instagram. Det er ingen av disse flotte rådgiverne som styrer den heller, det er den eneste tingen jeg styrer selv, og noe må jeg jo få styre selv, sier Bollestad.

– Olaug kommer til å være gjenkjennelig og jeg kommer ikke til å bruke instagrammen min til dette, sier hun.

