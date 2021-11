USA har slått alarm overfor EU-allierte, med en advarsel om at Russland kanskje overveier en potensiell invasjon av Ukraina, melder Bloomberg.

Washington har fulgt tett det de mener er oppbygging av russiske styrker langs den ukrainske grensen, men talsmann for Kreml Dmitrij Peskov avviste ifølge nyhetsbyrået fredag rapportene som et «tomt og grunnløst forsøk på å øke spenningen».

Ser splittelser i Europa?

Bloomberg-reporter Torrey Clark prøver å forklare hvorfor Russlands påståtte opprustning finner sted akkurat nå.

– Spenningen har vært høy siden 2014 da Russland annekterte Krim og støttet separatistkrigen i øst. Tilbake i april – før toppmøtet mellom Vladimir Putin og Joe Biden – så vi tropper bygge seg opp langs grensen, og nå ser vi det igjen, innleder hun.

– Vi er ikke sikre på nøyaktig hva slags etterretning USA har delt med EU, men bakgrunnen for at dette skjer nå er muligens at Russland ser en del splittelse blant vestlige allierte – med ny regjering i Tyskland, valg i Frankrike og problemer mellom EU og Storbritannia. Oppfatningen (i Kreml, red. anm.) kan være at Vesten er svakere nå, fortsetter Clark.