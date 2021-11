Landbruksministeren ut mot SVs budsjett

I SV-budsjettet som ble lagt fram mandag, er ikke kompensasjonen nevnt med ett ord. Det får Senterpartiets landbruksminister, Sandra Borch, til å reagere.

– Jeg håper at dette er et arbeidsuhell fra SVs side. SV har etter mitt inntrykk ønsket å styrke norsk landbruk. Nå er det viktig at det ikke skapes en usikkerhet. Næringa trenger ro. Tilleggsforhandlingene skulle gi næringa den roen de trengte, sier Borch til Nationen.

I høst forhandlet bondeorganisasjonene og staten om kompensasjon til bøndene på grunn av kraftig prisøkning på kunstgjødsel og andre varer. I slutten av oktober ble partene enige om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner over statsbudsjettet.

Dette ligger inne i Støre-regjeringens tilleggsnummer, mens SV altså har droppet bevilgningen.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes forklarer kuttet slik:

– Vi sitter ikke i regjering og er ikke staten, og det er ikke vårt ansvar å vite hvordan staten skal finansiere sine fortløpende forpliktelser. Vi visste ikke hvordan regjeringen kom til å legge inn kostnadskompensasjonen før de la fram tilleggsproposisjonen sist mandag. Da hadde vi allerede vedtatt vårt alternative budsjett, sier han til Landbruk24.

– Når det er sagt, så kommer vi i Stortinget til å fullt ut støtte den kostnadskompensasjonen. Det er ingen tvil, vi kommer til å finne inndekning for dette, understreker Knag Fylkesnes.

Mandag startet budsjettforhandlingene på Stortinget mellom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget. Målet er å komme fram til et budsjett det blir flertall for.