Sjøfartsdirektoratet: – Den grønn flåtefornyelsen går alt for sakte

Innen 2030 skal utslippene fra innenriks sjøfart og fiske i Norge halveres. Sjøfartsdirektoratet får fremdeles byggemeldinger for nye skip som skal ha en levetid på 20 til 30 år, uten at det er lagt opp til lav- eller nullutslippsteknologi.

– Dette er et varsku om at det må hardere tiltak til, både i form av krav og insentiver. Vi når ikke målene som er satt for 2030 uten å gjøre skipsfarten smartere og mer effektiv ved hjelp av ny teknologi og grønne drivstoffalternativer, sier fungerende sjøfartsdirektør, Lars Alvestad, i en melding.

To av tre nybygg er konvensjonelle skip

Ifølge Sjøfartsdirektoratet er to av tre nybygg i ordreboken konvensjonelle skip, som skal operere på fossilt drivstoff. Å velge grønn teknologi er frivillig for redere som skal bygge nye skip.

– Hvis vi skal nå klimamålene for sjøfarten, må vi nok også lukke noen dører etter oss på veien. Å ikke fornye seg, bør ikke være en valgmulighet, sier Alvestad.

Dersom vi skal nå 2030-målet med en kombinasjon av null- og lavutslippsskip, mener Sjøfartsdirektoratet at det i alle fall må bygges 138 nye lav- og nullutslippsskip hvert eneste år, de neste åtte årene.