Jussprofessor om stortingspresidenten: – Groveste jeg har sett i pendlerboligsakene

Marthiniussen, som er professor i formuesrett ved Universitetet i Bergen, sier til Adresseavisen at de fleste andre i pendlerboligsakene har fortalt hvor de bor, og mener at Hansen-saken skiller seg ut.

– Det er det groveste jeg har sett i sakene rundt pendlerbolig, sier Marthiniussen.

Det var tirsdag kveld at Adresseavisen skrev at Eva Kristin Hansen kan ha fått pendlerbolig av Stortinget i strid med reglene. Hansen bodde fra 2014 sammen med sin mann i Ski utenfor Oslo, men leide samtidig en hybel i Trondheim som hun oppga som adresse. Ski er for nært Stortinget til å gi rett til pendlerbolig.

Aftenposten har tidligere i høst hatt en rekke avsløringer om at stortingspolitikere ikke har fulgt reglene for pendlerboliger.