Stortingspresidenten trekker seg

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

Etterforskningen beordres selv om påtalemyndigheten ikke har mottatt noen anmeldelse fra Stortinget.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.

Dermed gjør Hansen slik Trygve Hegnar oppfordret henne til å gjøre på lederplass torsdag.

– Bodde ikke fast i Ski

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) forteller i sin skriftlige redegjørelse til Stortinget at hun ikke etablerte seg fast i Ski i 2014.

I den skriftlige redegjørelsen, som ble offentliggjort torsdag kveld, forklarer Hansen at hun i 2014 kjøpte seg inn i huset til sin ektemann i Ski.

«Jeg etablerte meg ikke fast i boligen i Ski», skriver hun.

«Jeg og min ektemann fortsatte å ha husholdning og bo forskjellige steder som vi også gjorde da vi ble ordentlig etablert som kjærester.»

Støre: – Riktig

Arbeiderpartiets leder, statsminister Jonas Gahr Støre, sier det er riktig at partiets stortingspresident går av etter pendlerboligsaken.

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier Støre.

Listhaug: – Veldig lurt

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er et smart valg av stortingspresident Eva Kristin Hansen å trekke seg etter politiets etterforskning av pendlersakene.

– Det er veldig klokt at hun gjør det, samtidig som jeg skjønner at det er en veldig vanskelig sak for henne. Men her var det ingen vei utenom, sier Listhaug til NTB.

– Jeg tror nok at det blant vanlige folk ikke hadde blitt akseptert noe annet enn at hun måtte gå, og jeg tror nok at vår gruppe også ville ha kommet til den konklusjonen, sier hun videre.

