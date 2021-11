Pendlerboligsaken: Riksrevisjonen kan gå inn i enkeltsaker

– Vi kan gå inn i enkeltsaker. I så fall vil vi koordinere det med politiet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til NTB.

Aftenposten meldte torsdag at Riksrevisjonen på egen hånd har bestemt at de vil granske ordningen. Nå bekrefter Foss altså at de også kan gå inn og undersøke enkeltsaker, selv om det ikke er utgangspunktet for granskingen.

– Det er systemet vi skal undersøke, altså hvordan ordningen med pendlerboliger har fungert og blitt praktisert. Men det kan altså være nødvendig å gå inn i enkeltsaker for å avdekke eventuell systemsvikt, sier Foss.

Dersom disse undersøkelsene fører til at det avdekkes misligheter, kan Riksrevisjonen melde fra om dette til politiet og påtalemyndigheten.

– Denne saken er uvanlig, vi har ikke noe praksis for å samarbeide med politiet. Som hovedregel er resultatet av våre undersøkelser at vi kommer med anbefalinger til ansvarlige myndigheter, sier Foss.

Oslo politidistrikt meldte torsdag at de vil etterforske mulig bedrageri i forbindelse med stortingsrepresentanters bruk av pendlerboligordningen.

Vil unngå dobbeltarbeid

- Vi gjør dette på eget initiativ og vi bestemmer selv hvordan vi vil gjøre det, men vi vil selvfølgelig koordinere det med andre som skal arbeide på samme området. Vi gjør ikke dobbelt arbeid, sier han.

Han sier det ikke er noen begrensening på hvor langt tilbake i tid de vil gå når de undersøker saken.

- Kan det bli omfattende?

- Ja, det tror jeg. Men arbeidet må først starte, før vi kan si noe om omfanget.

Ny revisor følger opp

Riksrevisjonens styre, også kalt kollegiet, skal selv avgjøre rammene for granskingen. Det vil skje i løpet av november. Foss sier undersøkelsene vil starte før jul. Hvor lang tid undersøkelsene kan ta, har Foss ikke noe svar på.

Selv går han av som riksrevisor 1. januar og hans etterfølger er ennå ikke utnevnt. Om det også blir en tidligere stortingsrepresentant, slik det har vært praksis for, forutsetter Foss at eventuelle habilitetsspørsmål knyttet til denne saken, blir avklart på forhånd.

Torsdag meldte Oslo-politiet at de vil etterforske pendlerbolig-saken, og like etter gikk stortingspresident Eva Kristin Hansen av. Hun sier hun har misforstått reglene når hun hadde gratis pendlerbolig, samtidig som hun var medeier i et hus like utenfor Oslo. I etterforskningsordren fra statsadvokaten vises det til at seks navngitte stortingsrepresentanter har vært nevnt i mediene.

Stortingets presidentskap har besluttet at de vil be om en ekstern gjennomgang av bruken av pendlerboligene tilbake i tid, men det er ikke avgjort om det er Riksrevisjonen eller andre de ønsker skal gjøre dette.

