Alle disse skal grave i pendlerbolig-saken

– Vi er bundet av taushetsplikten og kan ikke kommentere verken om vi undersøker konkrete saker eller eventuelt hvilke, sier Ernst Larsen, seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten, til NTB.

Skatterevisjon

Stortinget har bedt Advokatfirmaet Grette gjøre en skatterevisjon.

Enkeltsaker skal gjennomgås for å vurdere om det skulle vært beregnet inntektsskatt på fordeler, med tilhørende arbeidsgiveravgift. I tillegg gjennomføres også en bred revisjon av alle skattemessige sider ved ordningene for representantene.

– Jeg forventer at denne revisjonen skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til representantene slik at vi både kan rydde opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt, og for at vi skal bli helt trygge på at vi håndterer skatteplikten korrekt fremover, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen.

Gjennomgang av pendlerboligordningen

Stortingets presidentskap besluttet i september at det skal foretas en ekstern gjennomgang av pendlerboligreglene. Utvalget som er opprettet, ledes av Therese Johnsen, tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

Det skal foreslå nye regler for ordningen, nye krav til hva slags informasjon stortingsrepresentantene må gi og hvordan kontrollen bør utformes.

Utvalget skal blant annet:

* Gjøre en vurdering av om koblingen til «folkeregistrering» eller «faktisk bosatt» er hensiktsmessig, eller om det finnes bedre alternativer.

* Vurdere om avstandskravet på 40 km i kjørelengde fra Stortinget fortsatt er rimelig. Det skal tas hensyn til at stortingsrepresentantene til tider må jobbe til sent på kveld.

* Vurdere om det å ha eierskap og/eller tilgang til en bolig i en nærmere angitt nærhet til Stortinget, skal innebære at eventuell rett til å kunne nyte godt av en pendlerbolig faller bort.

* Vurdere om det bør være adgang til å la andre bo i kortere eller lengre tid i pendlerboligen, både det som nå er definert som «husstandsmedlemmer» i retningslinjene og andre, herunder voksne barn.

Stortingets administrasjon

Stortingets administrasjon har en egen internkontroll.

– Administrasjonen håndterer hele tiden saker som dukker opp. Dette er en dialog mellom administrasjonen og den enkelte representant. Det er et løpende arbeid, sier første visepresident Svein Harberg (H) til NTB. (©NTB)