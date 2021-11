Ap starter jakten på ny stortingspresident

Det er den interne valgkomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe som nå har fått i oppdrag å finne en erstatter for Eva Kristin Hansen.

Valgkomiteens leder Åsmund Aukrust sier prosessen fortsatt er helt i startgropen.

– Det eneste vi har snakket om i partiet, er at vi bør ha som ambisjon å velge ny stortingspresident i løpet av neste uke, sier Aukrust til NTB.

– Legger dere til grunn at Arbeiderpartiet fortsatt skal ha stortingspresidenten?

– Det er ikke noen annen plan. Det er med det utgangspunktet vi starter vårt arbeid. Men vi skal finne en person som vil ha tillit i hele Stortinget.

Kjønnsaspekt

Arbeiderpartiet har i dag to medlemmer i presidentskapet: president Eva Kristin Hansen og fjerde visepresident Sverre Myrli.

Sistnevnte vil ikke svare på om han er kandidat til å overta etter Hansen.

«Det har jeg ingen kommentar til», skriver Myrli i en SMS til NTB.

En kompliserende faktor er at Myrli er mann. Men ifølge Aukrust er det ikke automatikk i at også neste president må være en kvinne.

– Det er ikke et absolutt krav. Men Arbeiderpartiet har to medlemmer i presidentskapet, og det må være en mann og en kvinne. Det er det ingen tvil om.

Søker tillitvekkende president

Aukrust forteller videre at det valgkomiteen leter etter, er en person som vil ha tillit både i befolkningen og på tvers av partiene i Stortinget.

I tillegg må det være en erfaren politiker.

– Og så må det være en person som kan gjøre den store ryddejobben som åpenbart skal til. Politikerstanden har nå en jobb å gjøre, og da trenger vi en dyktig president som kan rydde opp, sier Aukrust.

– Alle politikere har et ansvar for dette, men presidenten har et særlig ansvar på vegne av hele Stortinget og politikerstanden.

Intern partikabal

En annen utfordring er at valget kan utløse en komplisert kabal internt i Aps stortingsgruppe.

– Den vi velger til ny stortingspresident, vil jo måtte tas ut fra en komité. Da kan det bli rokeringer, fordi det stilles krav til både antall og kjønn og at det ikke skal være to fra samme fylke i samme komité, forklarer Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud.

Hun gjør det klart at det kan bli nødvendig å flytte på flere, avhengig av hvem som blir valgt til president.

– Derfor er det ikke så enkelt å si akkurat når vi blir ferdige.

Helgearbeid

Valgkomiteen vil nå ta helgen til hjelp for å komme i gang med arbeidet.

Når en kandidat er på plass, må navnet også forankres i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

– Men det viktigste er at vi finner rett person, sier Aukrust.

Hansen trakk seg som stortingspresident torsdag kveld, etter at det ble kjent at politiet åpner etterforskning av pendlersakene på Stortinget. Hansen er selv blant dem som kan ha fått pendlerbolig i strid med reglene.

(©NTB)