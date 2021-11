Lysbakken om budsjettforhandlingene: – Jeg er misfornøyd

– Jeg er misfornøyd med hvor vi er nå. Det er pussig at det er regjeringspartiene som skrur opp temperaturen i en slik forhandling, sier en tydelig irritert Lysbakken til pressen mandag morgen.

– Jeg mener at det er unødvendig at vi møtes på dette nivået nå. Våre forhandlere har fullmakt, og vi er ikke i nærheten av en sluttrunde, konstaterer han.

Lysbakken sa søndag ja til å møte de parlamentariske lederne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Rigmor Aasrud og Marit Arnstad, til en statussamtale mandag om budsjettforhandlingene. Det var regjeringspartiene som inviterte til møtet.

– Vi er ikke i nærheten av en enighet. Det er fortsatt altfor stor avstand, og hovedgrunnen til at det har tatt så lang tid, er at regjeringspartiene ikke har beveget seg nok i vår retning, sier Lysbakken.

Regjeringspartiene har lettet litt på sløret om hva som har foregått inne på forhandlingsrommet, blant annet at de har flyttet på rundt 3 milliarder kroner.

– Det kan være litt nyttig at de selv har lagt på bordet de summene det forhandles om her. Det er ingen partier på Stortinget som ville akseptert et forlik i dette landskapet, slår Lysbakken fast.

