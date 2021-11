I et brev til Stortingets presidentskap foreslår MDG at det foretas en ekstern gjennomgang av stortingsrepresentantenes ordninger, skriver Dagbladet.

– Undersøkelsene presidentskapet hittil har satt i gang, gjelder pendlerbolig og kanskje etterlønn, og er ikke tilstrekkelig. Jeg mener at blant annet at urimelige feriepenger må bort, sier MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson til avisen.

MDG foreslår også at gjennomgangen tar for seg stortingsrepresentantenes ordninger sammenlignet med øvrige arbeidstakere, og at det ses på hvilke representanter som har benyttet ulike ordninger tilbake i tid.

SVs stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa sier at SV vil be om en gjennomgang av representantenes ordninger i møte med presidentskapet førstkommende torsdag. Det gjelder også feriepengeordningen. Hun mener det lenge har vært en ukultur som setter stortingsrepresentanter i en særstilling.

Også Rødt støtter kravene fra de to andre partiene.

– Disse spesialordningene bør fjernes. Det er ingen grunn til at stortingsrepresentanter selv skal ha gullkantede ordninger, mens vanlige folk følger feriepengeloven. Feriepenger på etterlønn må bare bort, og det samme må systemet med doble feriepenger, sier Rødts Mímir Kristjánsson.

(©NTB)