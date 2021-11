Havminister Skjæran greide ikke å svare for seg

– Jeg beklager. Jeg kan ikke svare på det spørsmålet, sa fiskeri- og havministeren, som også er nestleder i Arbeiderpartiet, i Stortingets spørretime onsdag.

Rammeverket for en CO2-avgift for skip diskuteres på et møte i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO denne uka. Høyres Linda Hofstad Helleland ville derfor vite hva som er Norges posisjon i forhandlingene, og viste til at havministeren har koordinerende ansvar for omstilling til grønn skipsfart.

Skjæran svarte først at det var «prematurt» for ham å svare på.

– Det svaret overrasker meg, at det er prematurt all den tid FNs organ for regulering av skipsfarten sitter i forhandlinger, og møtet pågår. Jeg hadde regnet med at havbruksministeren hadde sendt politiske signaler om hva den norske posisjonen skal være. Ønsker Norge å støtte en sånn avgift eller ikke, spurte Helleland, som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

– Jeg har ganske nylig overtatt ansvaret for å koordinere arbeidet med grønn skipsfart. Jeg har ikke et godt svar på det spørsmålet som stilles. Da tenker jeg det er ærlig å tilkjennegi det. Det skal ikke bli en vane, lovet Skjæran.

Norges Rederiforbund støtter en CO2-avgift.