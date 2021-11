Finansminister Olaf Scholz blir Tysklands nye statsminister og erstatter Angela Merkel. Regjeringen kalles en «trafikklyskoalisjon» ettersom de tre partiene har fargene rød, gul og grønn.

Selv om valget var i september, gikk avtalen uventet raskt å forhandle frem, sett i lys av de store politiske forskjellene mellom partiene. Lettelsen er dermed stor både blant Tysklands internasjonale partnere og tyskere som bekymret seg for den fjerde coronabølgen. Scholz og resten av regjeringen skal sette ned et kriseteam for å bekjempe viruset.

Den påtroppende statsministeren forventer at de tre partienes medlemmer skal gi sin velsignelse til avtalen i løpet av de neste ti dagene. Han planlegger å overta omkring 6. desember.

Olaf Scholz Representerer sosialdemokratiske SPD, der han var nestleder frem til 2019 da han tapte ledervalget.

Født i Osnabrück i Niedersachsen 14. juni 1958. Vokste opp i Hamburg.

Besteforeldrene var jernbaneansatte, mens faren jobbet seg opp til en lederstilling i tekstilbransjen.

Regjeringssjef i delstaten Hamburg fra 2011–2018.

Visestatsminister og finansminister i Angela Merkels regjering (koalisjon med CDU/CSU) siden 2018.

Fra 2007 til 2009 var han arbeids- og sosialminister.

Utdannet jurist med spesialisering i arbeidsrett.

Tar over som Tysklands statsminister etter 16 år med Angela Merkel. Leder en regjeringskoalisjon med SPD, De grønne og Fridemokratene (FDP). NTB

Kullet skal bort

Den nye avtalen inneholder blant annet et mål om å avslutte bruken av kull som energikilde innen 2030, fremfor 2038 som var planen tidligere. Utbyggingen av fornybare energikilder skal også utvides kraftig,

I tillegg går partiene inn for å legalisere cannabis i regulerte former. Begge disse løftene regnes som seire for De grønne, som gjorde store fremskritt i valget.

Helsearbeiderne skal få en stor bonus for sin innsats under coronapandemien, som den nye tyske regjeringen skal bruke om lag 10 milliarder kroner på.

Gjeldsbrems

Til gjengjeld skal landet gjeninnføre den såkalte gjeldsbremsen, som begrenser underskuddet på statsbudsjettet i Tyskland til maks 0,35 prosent av BNP. Det er en stor seier for de markedsliberale Fridemokratene. De har kjempet hardt imot skatteøkninger og underskuddsbudsjettering.

Nyhetsbyrået DPA rapporterer også at koalisjonen vil åpne for å legalisere bevæpnede droner i det tyske forsvaret, for å beskytte soldater på utenlandsoppdrag.

Avtalen, som har fått navnet «Våg å gjøre mer fremskritt», ble lekket til flere medier like før den formelle presentasjonen tirsdag ettermiddag.

Grønn utenriksminister

Sosialdemokratene (SPD) har fått store departementer som innenriksdepartementet, arbeids- og sosialdepartementet og helsedepartementet. De får også styre forsvarspolitikken, boligpolitikken og økonomisk samarbeid og utvikling.

De grønne tar blant annet utenriksministerposten og et nytt økonomi- og klimadepartement. Dessuten skal de styre familiedepartementet, miljødepartementet og landbruksdepartementet.

Fridemokratene (FDP) får finansministerposten, samt justisdepartementet, transport- og digitaliseringsdepartementet og utdannings- og forskningsdepartementet.

Angela Merkels kristendemokrater (CDU/CSU) har sittet ved makten i Tyskland i 16 år, og i 12 av dem styrte de i en såkalt storkoalisjon med SPD. Sist SPD satt med statsministerposten var i 1998-2005, da i koalisjon med De grønne.