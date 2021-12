Trettebergstuen kan få skattesmell etter utleie

I 2019 leide Trettebergstuen ut et rom i leiligheten til en venninne mens hun selv vekslet mellom å bo i Oslo og Hamar. Etter leieinntektene hadde hun fortsatt utgifter på 11.000 til leiligheten i måneden, skriver VG.

Ifølge Trettebergstuen sjekket hun både Stortingets boligreglement, skatteregler på nett og ringte Skatteetaten for å finne ut om hun skulle betale inntektsskatt.

Men når man leier ut egen boenhet på hjemstedet, kan det føre til at pendlerboligen likevel ikke blir skattefri.

Dermed risikerer nå både flere stortingsrepresentanter og Stortinget selv krav om skatt og arbeidsgiveravgift på flere hundre tusen kroner.

Trettebergstuen har nå bedt om en ny vurdering på om hun skulle skattet av verdien av pendlerboligen i Oslo mens hun leide ut rommet.

I fjor solgte hun leiligheten og folkeregistrerte seg hos moren på Hamar. Dermed kunne hun be om å få skatte av fordelen med gratis pendlerbolig i Oslo, i tråd med loven. Hun ble da den eneste Stortinget har trukket i skatt for pendlerbolig på ti år.

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) fra Rogaland leide også ut hjemme og bodde i stortingsleilighet i Oslo. Både Trettebergstuen og Stokkebø har hatt utgifter på sine egne leiligheter selv om de har vært utleid.

Han synes det er underlig at Skatteetaten sier at de ikke vil vurdere realiteten i den enkelte sak.

– Ut fra en naturlig språklig forståelse, slik jeg vil anta at de fleste forstår ordet kostnader, skulle det tilsi at vilkåret er oppfylt. For meg fremstår det som en noe underlig tolkning av regelverket, sier han.