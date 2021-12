Helseministeren sier fortsatt ja til julebord

– Slik situasjonen er nå, mener vi det er mulig å gjennomføre julebord, men det er viktig å vurdere situasjonen lokalt. Det er også svært viktig at alle følger smittevernrådene som gjelder, og at dem som har symptomer, holder seg hjemme, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Dagbladet.

Hun svarer på kritikk fra en rekke helsespesialister som mener at Kjerkol og regjeringen nøler med å sette i verk effektive smitteverntiltak, samt å i uforholdsmessig grad sette sin litt til vaksinasjon. Blant annet mener de at juletiden i år kan bli preget av langt flere blir alvorlig syke.

– Vi har innført flere tiltak for å få ned smitten og presset på sykehusene, og vi har vært tydelig på at kommuner med utbrudd raskt setter inn tiltak for å få kontroll, sier Kjerkol.

Hun mener situasjonen er en annen i år enn før jul i fjor da ingen i befolkningen var vaksinert.

På spørsmål fra VG om julebordene vil kunne gå som normalt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han kommer tilbake til det fra Stortingets talerstol klokken 10 tirsdag formiddag.

(©NTB)