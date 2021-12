Ap kan ikke love snarlig løsning på høye strømpriser

Selv om Norge produserer om lag 15 prosent mer strøm enn dagens forbruk i Norge, fortsetter prisene å stige. I Sør-Norge ble det slått ny dagsrekord per øre kilowatt med 255 øre kilowattimen i snitt. Det er ny rekord med god margin og strømprisene vært så høye i Norge som de var mandag 29. november.

– Vi tar situasjonen på alvor, vi skjønner dette er en belastning for folk, sier leder i energi- og miljøkomiteen Terje Lien Aasland (Ap) til Nationen.

Han innrømmer at Ap ikke var helt forberedt på den situasjonen den nye regjeringen skulle ta over fra den forrige.

– Når Europa faser ut så mye av sine stabile energiforsyninger og erstatter den med uregulert kraft, så har norsk vannkraft måtte tåle mye større eksponering for svingninger i prisene enn det som trolig var forventet på forhånd, sier han.

Han mener prisene som nå slår ut i markedet er altfor høye.

– Det virker som at alle ting har slått inn feil samtidig, og det er litt av grunnlaget for at vi er i denne situasjonen, sier han.

Aasland sier regjeringen trenger tid til å høste erfaring av hvilke konsekvenser nye utenlandskabler har ført med seg, og at han derfor ikke kan love noe snarlig løsning på rekordprisene.

