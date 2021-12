SV beskyldes for oljefallitt

– Men jeg frykter at det bare er en utsettelse og ikke en reell endring, sier Melby til NTB.

To typer konsesjonsrunder

Hos Fremskrittspartiet har bekymringen motsatt fortegn.

– Det er første skritt mot en avvikling, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi til NTB.

Han mener en stans i de nummererte konsesjonsrundene kan få alvorlige konsekvenser for virksomheten på sokkelen.

– Det kan bety redusert verdiskapning, og det kan true alle de tusen arbeidsplassene vi har innenfor den næringen.

Bakteppet er at det i oljeforvaltningen i Norge skilles mellom to former for konsesjonsrunder: nummererte runder og TFO-runder.

Nummererte konsesjonsrunder er blitt gjennomført siden 1965. I disse rundene utforskes umodne deler av sokkelen hvor usikkerheten er større, men hvor det samtidig er mulig å gjøre store funn. Den 25. konsesjonsrunden ble fullført i juni, mens arbeidet med en eventuell 26. runde ennå ikke er satt i gang.

TFO-rundene fokuserer derimot på modne deler av sokkelen. Disse rundene holdes årlig.

I valgkampen gikk Rødt, SV, MDG og Venstre alle til valg på full letestans. KrF gikk inn for å stanse de nummererte rundene, men ikke TFO-rundene.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har derimot hatt som mantra at de skal «utvikle, ikke avvikle» petroleumsnæringen.

SV venter nye slag

Lysbakken innrømmer at oljepunktene i budsjettavtalen ikke binder Arbeiderpartiet og Senterpartiet på sikt.

– De er veldig forpliktende for 2022, og det er jo 2022 dette budsjettet gjelder for. Så blir det opp til SV å sørge for at det forblir sånn, sier han.

SV-lederen tror likevel at også utredninger har noe for seg fordi SVs politikk på den måten kan bli mer gjennomførbar senere.

Og kampen er ikke over:

– Klima og oljepolitikk er områder hvor det er betydelig uenighet mellom regjeringen og SV, sier Lysbakken.

– Så vi er selvfølgelig ikke ferdige med å diskutere det.

(©NTB)