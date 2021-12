Frp vil løse opp Viken

Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe er enig om å stemme for oppløsning av Viken og tilbakeføring til de gamle fylkene, melder Fredriksstad Blad og NRK. Dermed ligger det an til flertall for avvikling av Viken, melder begge medier.

Frps gruppeleder i Viken, Lavrans Kierulf, sier til NRK at de primært vil stemme for å legge ned hele det fylkeskommunale nivået. Hvis det faller, vil de stemme for oppløsning av Viken i fylkestinget.

Fylkestingsmedlem Håvard Jensen i Frp gir samme opplysninger til Fredriksstad Blad.

– Vi har bestemt oss. Viken Frp vil stemme for oppløsning, sier Jensen.

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt har i valgkampen signalisert at de ønsker oppløsning av storfylket, skriver avisen. Sammen med Frp har de til sammen 49 av fylkestingets 87 representanter.

Regjeringspartiene er enige om å sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det, står det i Hurdalsplattformen.

Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og som vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

