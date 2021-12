Lysbakken ber Støre gi mer makt til Stortinget

– En kritikk vi hadde til felles da Ap var i opposisjon, var at vi ser at i en langvarig krise er smittevernloven dårlig tilpasset. Regjeringen har svært omfattende fullmakter og kan gjennomføre svært inngripende tiltak uten at det må forankres i Stortinget, sa SV-leder Audun Lysbakken fra talerstolen på Stortinget etter Støres redegjørelse tirsdag.

Han viser til at Jonas Gahr Støre tidligere har vært enig i at regjeringens fullmakter i forbindelse med smitteverntiltak må sees på.

– Jeg vil oppfordre regjeringen til å gjøre det også nå, sier Lysbakken.

– Denne pandemien er ikke plutselig over, og vi mener at det er nødvendig å få en bedre demokratisk forankring hvis vi igjen skulle komme i en situasjon hvor vi igjen kan trenge mer inngripende tiltak, sier SV-lederen.

