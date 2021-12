– Regjeringen skaper nå stor usikkerhet og tvil

– Det gikk bare to dager fra regjeringen tydelig sa fra Stortingets talerstol at det ikke var aktuelt å be folk holde seg hjemme eller stenge ned kulturtilbud, til de kom med nye anbefalinger. Det trengs en tydeligere strategi, en forutsigbarhet om hva som skjer ved større utbrudd, skriver Melby på Twitter.

Hun skriver at hun likevel håper at folk vil følge anbefalingene, men samtidig at de går på julebord med kolleger og har juleavslutninger med barna uten dårlig samvittighet.

Venstre-lederen skriver videre at hun forventer at det umiddelbart stilles opp for bedrifter som rammes.

– Det er en stor fare for at de 200 millionene fra den kommunale kompensasjonsordningen som er igjen fra i sommer, ikke vil være tilstrekkelig for å dekke inn tapene til allerede hardt rammede næringer, skriver hun.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier i en kommentar til NTB at hun mener at Melby bommer med sin kritikk.

– Regjeringen har hele veien vært tydelig på at vi følger smittesituasjonen fra dag til dag, time for time. Da det ble bekreftet et større smitteutbrudd i Oslo med omikronvarianten, var det nødvendig å handle raskt. Vi satte derfor inn målrettede tiltak for å forsinke og begrense smittespredning. Dette bygger på faglige tilrådninger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, sier hun. (©NTB)