Kina vil fortsette å dominere

Kina har godkjent opprettelsen av et av verdens største selskap for sjeldne metaller og mineraler, med målsetning om å opprettholde landets dominans i den globale forsyningskjeden for strategiske metaller, ifølge personer som om er kjent med saken, skriver Wall Street Journal fredag.

Det nye selskapet vil bli kalt China Rare Earth Group og vil ha base i den ressursrike Jiangxi-provinsen i Sør-Kina. Selskapet vil bli opprettet ved å slå sammen forekomstene til flere statlige selskaper, inklusive China Minmetals Corp., Aluminium Corp. of China Ltd. og Ganzhou Rare Earth Group Co, ifølge avisen.