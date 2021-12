Omsetningsfall i utelivet i helgen – NHO og Virke vil ha nasjonal kompensasjonsordning raskt

Vestre sa at han mener de ordningene som allerede er på plass – videreføring av økonomisk støtte til kulturliv, idrett og frivillighet, samt den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner ut året, er tilstrekkelig i dagens situasjon.

– Den kommunale ordningen regjeringen viser til, er altfor uforutsigbar. Den administreres på ulikt vis i kommunene, er ikke transparent, og har innslag av skjønn. Vi trenger en nasjonal kompensasjonsordning, sier Almlid.

Virke: Ordning må ikke stille vilkår om faktisk nedstengning

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen mener tallene fra helgen viser alvoret i situasjonen. Virke er redde for at dette i verste fall kan føre til at folk mister jobbene sine.

– For de det gjelder, er det krise, og mange frykter konkurser, sier han.

Virke mener at det er viktig at restauranter og serveringssteder fortsatt kan holde åpent med de smitteverntiltakene som gjelder, men at de må ha forutsigbarhet.

– Regjeringen fraskriver seg ansvaret for smitteverntiltakene som er innført ved å vise til kommunene og lokale støtteordninger. Vi ønsker en nasjonal ordning fordi den kommunale ikke treffer, sier Horneland Kristensen.

– Den nye ordningen må ikke stille som vilkår at omsetningsfall skal skyldes faktisk nedstenging fra myndighetenes side fordi myndighetene påvirker etterspørselen gjennom tiltak og rådene de gir, sier han videre.

Ser på mulige ordninger

Regjeringen ser på mulige økonomiske tiltak rettet mot næringene som er spesielt berørt, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til NTB.

– Her vil det også være naturlig å se på nasjonale ordninger. Jeg er fortløpende i dialog med partene og har senest i dag snakket med lederne av LO, NHO og Virke, sier han.

– Jeg samlet partene i arbeidslivet allerede fredag, få timer etter at de nye tiltakene trådte i kraft, og lyttet til deres bekymringer og innspill. Allerede da var jeg tydelig på at regjeringen følger utviklingen tett, sier Vestre.