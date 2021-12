NHO og LO slakter kommunemilliard – krever lønnsstøtte i stedet

– Vi har ikke bedt om noen milliard til kommunene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik stiller han seg nå spørrende til regjeringens prioriteringer i håndteringen av coronakrisen.

Tirsdag varslet regjeringen flere nye grep, deriblant 1 milliard kroner ekstra til den kommunale kompensasjonsordningen for bedrifter som rammes økonomisk av de nye coronarestriksjonene.

Almlid understreker at han er glad for at regjeringen legger penger på bordet. Men milliarden bør gå til lønnsstøtte i stedet, fastslår han.

I møte med næringsministeren

NHO-sjefen får full støtte fra LO.

– Vi ønsker en ordning som partene kan være med på å utforme, og som bidrar til at folk blir i jobbene sine. Det er målet vårt, sier Følsvik til NTB.

– Det er derfor vi vil ha en lønnsstøtteordning – og ikke en milliard som vi ikke vet hvordan kommer til å bli brukt ute i kommunene, sier hun.

De to arbeidslivstoppene la onsdag fram sine krav i et lengre møte med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

I etterkant sa Følsvik at hun oppfatter statsråden som lyttende.

– Så skulle jeg ønske at vi fikk en mer konkret tilbakemelding på den ordningen vi ønsker oss. Det fikk vi ikke, sier LO-lederen til NTB.

Vestre åpner for justeringer

Vestre mener på sin side at den pakken regjeringen har lagt fram, er kraftfull.

I tillegg til å styrke den kommunale kompensasjonsordningen med 1 milliard kroner til 1,2 milliarder kroner, har regjeringen gjenåpnet den nasjonale kompensasjonsordningen, utsatt gjeninnføringen av flypassasjeravgiften og forlenget flere andre støtteordninger.

– Summen av dette mener jeg er bra. Det vil bidra til å holde folk i jobb, og det vil bidra til at bedriftene skal komme seg igjennom dette, sier Vestre.

Han kom ikke med noen løfter etter møtet, men signaliserte at en mulig måte å imøtekomme kravet om lønnsstøtte på, kan være å justere innretningen på den kommunale kompensasjonsordningen.

– Det vil vi selvfølgelig vurdere, sier Vestre til NTB.

– Kan dere «snikinnføre» lønnsstøtte gjennom den kommunale ordningen?

– Vi vurderer alle innspillene vi har fått, sier Vestre.

Akutt situasjon

LO, NHO og Virke har alle etterlyst lønnsstøtte, der staten tar en del av lønnskostnadene for kriserammede bedrifter. Formålet er å gjøre det lettere for bedriftene å unngå permitteringer.

Og permitteringene kommer, advarer Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen, som deltok på møtet med Vestre sammen med LO og NHO.

– Dette har jeg fått eksempler på allerede i dag. Medlemmer hos oss har sendt ut permitteringsvarsel, for de vet ikke hvordan situasjonen blir, sier Kristensen til NTB.

Almlid mener situasjonen er akutt.

– For hver dag som går, får vi flere permitteringsvarsler, fastslår han.