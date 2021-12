– Vi starter det arbeidet i dag og skal få på plass en modell så raskt som mulig, sier Vedum.

Både LO, NHO og Virke har bedt regjeringen om at lønnsstøtte må innføres igjen for å møte utfordringen med økt smittetrykk. Staten vil da ta en del av lønnskostnadene for kriserammede bedrifter.

Målet er å unngå at folk skal bli permittert og miste jobben som følge av innstramminger i smitteverntiltak.

Bedrifter kunne få lønnsstøtte i perioden mars til slutten av august i år, men ordningen ble avviklet da smittetallene sank.