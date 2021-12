Venter at FED fremskynder nedtrapping

Federal Reserve kommer absolutt ikke til å endre styringsrenten på FOMC-møtet 14. og 15. desember, men det er imidlertid sannsynlig at politikken likevel strammes inn ved å akselerere nedtrappingen av verdipapirkjøpene.

«I skarp kontrast til det overraskende dueaktige møtet i november, forventer vi at nå Fed-medlemmene vil benytte møtet til å legge grunnlaget for en betydelig strammere pengepolitikk i årene som kommer», skriver Capital Economics i et kundebrev.

Capital Economics forventer at den amerikanske sentralbanken vil fremskynde nedtrappingsprosessen av verdipapirkjøpsprogrammet slik at den kan avsluttes til våren fremfor sommeren. Som svar på Feds haukete transformasjon, gjør det London-baserte analyseselskapet betydelige endringer i sine renteprognoser. Nå forventer Capital Economics at renten heves to ganger i 2022, etterfulgt av fire ganger i 2023, i en innstrammingssyklus som hever renten til over to prosent i 2024.

Fed-sjef Jerome Powell sa ved forrige rentemøte at økonomien har tatt steg i riktig retning og at kjøpene av verdipapirer dermed kan reduseres. Imidlertid understreket han at det ikke innebærer at styringsrenten skal heves, og at Fed kan være tålmodige med renteøkninger.