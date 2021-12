Vedum: Ny strømordning finansierer ikke luksusforbruk av strøm

Lørdag ble det kjent at husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk.

På en pressekonferanse sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at staten vil ta halvparten av regningen for det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime.

Regjeringen mener dette ikke vil finansiere luksusforbruk av strøm.

– Selv i en tomannsbolig, som ikke er av nyere art, er det ikke uvanlig at folk har 5000 kilowatt i januar. Så det er ikke snakk om noe luksusforbruk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han la vekt på at Norge er både kaldt, mørkt, og at vi trenger varme.

– Mange av oss har basert oppvarming av huset med strøm. Kanskje man har unger som vil ta en dusj, Det er sånn livet er, og derfor velger vi 5000.

– Tar man perioden over ett, også med det vi gjør med elavgiften, så vil en familie som har en enebolig spare cirka 5.600 kroner. Det er et bidrag til å gjøre ting litt mindre vanskelig for folk og sørge for at hverdagen går i hop, sier Vedum.