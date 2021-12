Stortinget utsetter lønnsforhandlinger

– Enkelte partier ville ha litt mer tid, og ba om at vi i presidentskapet skal ta saken opp igjen i januar, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), til VG.

Siden 1. mai 2019 har stortingsrepresentantene mottatt 987.997 kroner i årlig fast godtgjørelse. Stortingspresidenten og statsministeren mottar 1.735.682 kroner i året, mens en statsråd får 1.410. 073 kroner.

Godtgjørelsen ble fryst i 2020, men i november foreslo Stortingets godtgjøringsutvalg at den ble justert opp med 1,7 prosent for 2020, og deretter 2,7 prosent for 2021.

Det vil bety at en stortingsrepresentant vil få over én million kroner i godtgjørelse.

SV og Rødt har på sin side lagt fram forslag om å redusere den årlige godtgjørelsen, mens Ap ønsker å vente med å avgjøre lønnsjustering fram til utvalget som skal vurdere alle ordningene på Stortinget er ferdig med sitt arbeid.

