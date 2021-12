Saken utvides.

– Nå kan folk gå inn i jula med senkede skuldre i visshet om at fellesskapet stiller opp, sier Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland.

Partiene viser til at så langt denne vinteren har ekstreme utslag på strømprisene medført en svært krevende situasjon for mange husholdninger. Ap, Sp og SV mener derfor det er riktig å øke stønadsgraden fra regjeringens foreslåtte 50 prosent til 55 prosent for å sikre husholdningene i en situasjon med høye strømpriser.

Utsetter ny nettleie

Samtidig er det nå klart at det nye nettleieregimet ikke blir innført fra 1. januar likevel, opplyser partiene på fredagens pressekonferanse.

– Mange har fryktet at den nye nettleieordningen ville gi økte utgifter på toppen av en allerede høy strømregning, sa SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland sier den nye ordningen har vært og er omdiskutert. Mange forbrukere er usikre på effekten av ordningen og hvordan de skal forholde seg, påpeker han.

Partiene mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å innføre endringen nå.