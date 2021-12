Fakta om lønnsstøtteordningen

* Ordningen rettes mot foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller lignende.

* Foretak regnes som direkte berørt dersom mer enn 40 prosent av omsetningen begrenses av bestemmelsene. De regnes som indirekte berørt dersom de har mer enn 50 prosent av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene.

* Støtten utbetales til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler.

* Hver virksomhet kan få inntil 30.000 kroner i støtte per ansatt per måned. Beløpet tilpasses etter hvor stort omsetningsfall hver virksomhet har.

* Det minste en virksomhet kan få utbetalt, er 3.000 kroner per ansatt per måned.

* Hver virksomhet kan maksimalt få 47 millioner kroner i støtte per måned fra ordningen.

* Virksomheter som mottar støtte, får støtte for alle sine ansatte. Ordningen gjelder også for lærlinger. Det er en egen sats for disse.

* Det er et krav om permitteringsforbud. En bedrift som mottar lønnsstøtte, kan ikke permittere ansatte i perioden de mottar støtten.

* Ordningen får virkning fra 1. desember og vil i første omgang gjelde ut januar 2022.

* Hvis de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det bli aktuelt å forlenge lønnsstøtten med én måned, det vil si ut februar 2022.

* Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da. Det er Skatteetaten som skal forvalte ordningen.

* Det tas forbehold om at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket og blir godkjent av Eftas tilsynsorgan Esa.