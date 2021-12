Regjeringen justerer kompensasjonsordningen

Regjeringen justerer den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet slik at kun desember kan bli brukt som beregningsperiode, fremgår det av en pressemelding torsdag.

– Jeg har snakket med mange bedrifter etter at regjeringen varslet at vi vil gjenåpne den generelle kompensasjonsordningen. Flere har bedt om at tilskuddsperioden kun blir en måned, slik at ikke november og desember blir sett under ett. Dette går vi for, sier næringsminister Jan Christian Vestre.