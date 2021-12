Forbi 100-dagersplanen: Slik forbereder Støre neste fase

Omikron.

Strømkrise.

Bråk om pendlerboliger.

En kraftig nedtur på meningsmålingene før jul.

Og rundt 100.000 russiske soldater oppmarsjert på grensen til Ukraina.

Det var neppe den velkomsten statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde håpet på. Men sånn er livet i regjering, konstaterer han.

– Du kan ikke tenke at politikk er å få utdelt blanke ark, og så er det du som skal fargelegge dem, sier Støre til NTB.

– Det vil alltid komme utfordringer som ikke kan skyves til side.

Et tidssluk

Ti uker ut i regjeringsprosjektet innrømmer Støre at krisehåndteringen har lagt beslag på en god del av statsrådenes tid.

– Det er klart at kriser som dette, som treffer så bredt i samfunnet, og som opptar tid i regjeringen, de går på bekostning av noe annet, sier han.

– Men sånn må det være, for krisene må håndteres.

Spesielt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har hatt det travelt. Men også næringsministeren, justis- og beredskapsministeren, kunnskapsministeren og kulturministeren – for ikke å snakke om finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Støre selv.

– Men for alle andre statsråder så har oppgaven vært: kom i gang med arbeidet, start forberedelsene, gjennomfør det vi har i Hurdalsplattformen, sier statsministeren.

Støre forteller at han selv har fulgt nøye med for å sikre at prosessene ikke forsinkes.

– Som statsminister må du løfte blikket og se andre veier også. Hvis du blir dratt ned i én situasjon, slik som denne, så kan du komme til å overse andre viktige saker, sier han.