– Vi har en helsetjeneste som er verdens beste

– Det er mitt og regjeringens ansvar å sørge for at sektoren er finansiert på en sånn måte at partene kan forhandle om et lønnsoppgjør som de kan leve med, sier hun.

Etterspurt

– Skulle du ønske du kunne gi sykepleierne et lønnsløft i julegave?

– Man har jo gitt denne type lønnsøkning før, medgir helseministeren og viser til lærerløftet på begynnelsen av 2000-tallet, da daværende utdanningsminister Trond Giske grep inn og sikret lærerne en solid lønnsøkning.

– Jeg tror partene er veldig bevisst på hvilken situasjon sykepleierne står i etter to år med pandemi, og at de ser behovet for at vi greier å rekruttere godt framover, og ikke minst at vi greier å beholde dem vi har. Vi ser jo at sykepleiere er etterspurt i andre bransjer.

Kjerkol har også satt ned en kommisjon som skal vurdere behovet for helsepersonell og kompetanse fram mot 2040. For behovet vil øke. Det vil bli flere eldre og flere syke.

Og like før jul slapp Kjerkol og kunnskapsminister Ola Borten Moe (Sp) «gladnyheten» om 500 ekstra studieplasser for sykepleiere.

Åpner pengesekken

Men dette er bare en dråpe i havet, mener kritikere. For i hele Kommune-Norge er sykepleiere mangelvare. Rundt ni av ti kommuner sliter med å få tak i nok folk, ifølge Fagbladet.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) sier det i dag mangler om lag 7.000 sykepleiere.

Regjeringens svar er å åpne pengesekken.

– Vi må finansiere dette bedre, slår Kjerkol fast.

Hun lover også å bygge ut intensivkapasiteten. Der mener hun Høie gjorde en dårlig jobb.

– Den har stått på stedet hvil altfor lenge, sier hun dunker fingeren hardt i bordet. Flere ganger.

– Og så må vi forbedre fastlegeordningen. Den knaker i sammenføyningene, sier hun.

