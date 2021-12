Største skatteøkning siden 2001

Ifølge budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV vil påløpte skatter og avgifter øke med rundt 8,7 milliarder kroner i 2022.

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad, som er næringspolitisk talsperson i Frp, har i et skriftlig spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) spurt om når det sist var en så kraftig økning.

Tilbake til 2001

Svaret fra Vedum er at man må tilbake til 2001 for å finne en like stor økning. Da foreslo Stoltenberg I-regjeringen skatte- og avgiftsøkninger på om lag 12 milliarder kroner (tilsvarende rundt 18 milliarder i 2022 ved justering med konsumprisindeksen).

Vedum understreker i sitt svar at åtte av ti får lavere eller uendret skatt sammenlignet med en videreføring av dagens skatteregler, mens de som får skatteskjerpelser, i gjennomsnitt har en bruttoinntekt på 1,1 millioner kroner.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet sier til NTB at det er skatteskjerpelsene som tar det aller meste av økningen på 8,7 milliarder kroner. Når det gjelder det samlede avgiftsnivået, er det så godt som uendret, påpeker han.

Sammenlignet med 2021 øker avgiftene med 400 millioner kroner, ifølge Finansdepartementet.

– Det er den laveste økningen i avgifter som har vært på lenge, sier Vangen.

– Bakrus

Det beroliger ikke Bjørnstad.

– Dagens regjering gikk til valg på omtrent samme skatte- og avgiftsnivå som før valget. Mens folk flest gleder seg over at nyttårsrakettene går til værs, sender finansminister Vedum skattenivået til nye høyder. Det kommer til å gi bakrus for mange enkeltpersoner og bedrifter, sier Bjørnstad.