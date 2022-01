Høyt spill om EØS-milliarder

Før jul fikk utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) mandat fra regjeringen til å starte forhandlinger med EU om EØS-midler for perioden fram til 2027.

Men denne gangen kan prosessen bli mer krevende enn Norge er vant til.

Det er den voksende uroen for demokratiutviklingen i land som Ungarn og Polen som ligger bak. Huitfeldt gjør det klart at Norge ikke kommer til å fire på idealene.

– Vi har ikke noe ønske om konflikt. Men vi kommer ikke til å redusere våre krav til rettsstat og uavhengig sivilsamfunn, sier Huitfeldt til NTB.

– Vi må stå på våre prinsipper. Og det har vi god støtte for blant EU-landene også.

Søker nye mekanismer

Nøyaktig hva som står i forhandlingsmandatet, vil Huitfeldt ikke avsløre.

Men etter det NTB kjenner til, har Norge som mål å få avtalefestet regler som gjør det mulig å fryse utbetalingene dersom viktige demokratiske prinsipper krenkes.

Utenriksministeren har selv tatt opp saken flere ganger:

I et møte i Stortingets europautvalg 27. oktober sa Huitfeldt at det vil være naturlig for Norge å «stille krav til sanksjonsmuligheter» i forhandlingene om de nye EØS-midlene.

I europaredegjørelsen i Stortinget 23. november viste Huitfeldt dessuten til at EU nylig har vedtatt regler som knytter respekt for rettsstatens prinsipper til utbetaling av budsjettmidler. «En forutsetning for en ny periode vil være at vi får på plass minst like effektive mekanismer for EØS-midlene», sa hun.

Hvordan mekanismene skal utformes, er likevel et åpent spørsmål. Høyre har i Stortinget tatt til orde for at de bør bli en del av selve hovedavtalen om EØS-midlene. Men Huitfeldt er ordknapp.

– Jeg kan ikke gå inn i alle detaljer, sier hun.

– Men det er klart at rettsstatsutviklingen og rettigheter for minoriteter er en veldig viktig del av disse forhandlingene.

Vil holde igjen

Et annet spørsmål er selve størrelsen på pengepotten Norge skal stille til rådighet. Her er det ventet at EU vil presse på for en økning.

– Vi ønsker å holde igjen. På alle mulige måter, sier Huitfeldt.

Hvor mye Norge kan gi, vil også være avhengig av hva EU tilbyr i forhandlinger om tollkvoter for sjømat. Disse forhandlingene skal gå parallelt med forhandlingene om EØS-midler.

– En avtale om EØS-midlene forutsetter en tilfredsstillende avtale om markedsadgang for fisk og marine produkter, sier utenriksministeren.

I perioden 2014–2021 har de tre EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein stilt med 2,8 milliarder euro i EØS-midler. Norge står for om lag 98 prosent av dette.