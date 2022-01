Riksrevisjonen skal granske stortingsgoder – rapport kommer til høsten

Før jul foreslo presidentskapet at Riksrevisjonen skulle få en rolle i å granske misbruk eller feil bruk av de økonomiske godene, og torsdag kom den formelle bestillingen.

– Det at Stortinget nå gir oss dette oppdraget, viser at de tar disse avsløringene og virkningene for tilliten til Stortinget på stort alvor. Det er bra, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som overtok som riksrevisor ved nyttår.

Han opplyser at han tar sikte på å legge frem rapporten til høsten.

Stortinget har bedt Riksrevisjonen undersøke om nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter har søkt om eller fått ytelser i strid med stortingsgodtgjørelsesloven eller andre regler eller retningslinjer. Den skal også undersøke Stortingets og administrasjonens håndtering og forvaltning av pendlerboliger, etterlønn og fratredelsesytelser.