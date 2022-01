Vestre lover coronakompensasjon i januar

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lover at det vil bli utbetaling av kompensasjon til restaurant-, kultur- og utelivsbransjen i løpet av måneden.

– Så snart løsningen for å søke er klar, vil bedriftene få pengene sine. Dette skjer ikke i februar eller mars, som tidligere antatt, men i januar, sier Vestre til TV 2.

Kompensasjonsordningen, som skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien og har et inntektstap på 30 prosent eller mer i november og desember, legges fram for Stortinget 14. januar. Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Dermed kan utbetalingene skje i slutten av måneden, da søknader skal behandles automatisk av Brønnøysundregistrene, er planen.

Fremskrittspartiets næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad mener imidlertid at Vestre gir inntrykk av at saken er enklere enn den egentlig er.

– Først må saken fremmes for Stortinget. Det har regjeringen sagt i snart en måned at de skal gjøre, men ennå ikke gjort. Vi er utålmodige på vegne av et hardt rammet næringsliv og vil nå anmode regjeringen om å få opp farten. Dette handler tross alt om folks arbeidsplasser, sier Bjørnstad til NTB. (©NTB)