Stortinget vedtok kontrollmulighet for etterlønn allerede i 2009

I 2009, da Statens pensjonskasse overtok administrasjonen av etterlønnsordningen for Stortinget, vedtok nasjonalforsamlingen at de skulle få adgang til å hente inn nødvendige opplysninger for å kontrollere utbetalingene, skriver Dagens Næringsliv.

Dette ble videreført da Stortinget igjen tok over administrasjonen av sin egen etterlønnsordning få år senere. Det var imidlertid først i 2020 at administrasjonen besluttet å innføre sterkere kontroll og dermed ta hjemmelen i bruk. Bakgrunnen var blant annet saken med tidligere stortingsrepresentant Erik Skutle i 2019.

– Den Skutle-saken var en veldig viktig læring for oss i administrasjonen. Det førte til at vi i 2020 besluttet å innføre et annet type kontrollregime for dem som nå får fratredelsesytelse og etterlønn, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen.