Hoksrud beskriver regjeringens skjenkehåndtering som «hjemme alene-fest»

Hoksrud reagerer etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i intervju med Dagbladet varslet at skjenkestoppen bør oppheves i løpet av uka – med mindre det kommer tunge, faglige råd om at forbudet må videreføres.

Han viser til at regjeringspartiene bare for få dager siden stemte nei til et forslag i Stortinget om å oppheve skjenkestoppen.

– Jeg blir kjempeforbanna, og skikkelig provosert. Regjeringen gir vidt forskjellige signaler til en bransje de selv har kastet ut på dypt vann og overlatt til seg selv. Mange av bedriftene har allerede gått under, sier Hoksrud til VG.

Han stiller seg svært kritisk til regjeringens kommunikasjonsstrategi, som han mener spriker fullstendig.

– Regjeringens håndtering av skjenkestoppen ser ut som en hjemme alene-fest, hvor det er sårt tiltrengt at noen voksne kommer og rydder opp. Nå må vi få klarhet: Hadde de allerede fått faglige råd om å åpne opp skjenkestoppen, da de stemte mot det i Stortinget? sier han.

Også Høyres helsepolitiske talskvinne Tone W. Trøen har stilt seg kritisk til måten regjeringen kommuniserer på.