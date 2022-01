Regjeringen vil ha skog-boom: – Et industrielt eventyr!

I tillegg vil de sikre mer kapital til å utvikle skogindustrien, og gode industrielle lån, tilskudd og risikoavlastning innenfor bioøkonomi.

– Vi må gi treindustrien muligheten til støtte når de tar teknologiske skritt framover. Innovasjon Norge kan blant annet være en partner som bidrar til at vi også utvikler virksomhetene på en klok måte, sier statsministeren til NTB.

Han viser til at Moelven fikk utviklet masse ny teknologi da de fikk mulighet til å bygge Vikingskipet i Hamar til Lillehammer-OL.

– Jeg tenker at dette er et industrielt eventyr, så her må staten spille på lag med aktiv næringspolitikk og legge til rette for arbeidsplasser og industri i verdensklasse, sier Støre.

Borch er skog-fan

I regjeringsplattformen står det også at man skal bruke offentlige innkjøp, blant annet gjennom Statsbygg, for å styrke etterspørselen etter produkter basert på norsk skog.

– Vi er opptatt av at når vi skal bygge nytt regjeringskvartal, så skal vi ha et stort innslag av tre fra norsk byggeindustri, sier Støre.

Han hevder faktisk at landbruksminister Sandra Borch er like opptatt av skog som hun er av landbruk.

– Ja, det stemmer. Det første jeg gjorde som landbruk- og mat og skogminister, var å kjøre hogstmaskin, sier Borch til NTB.

God teknologi

Hun tror potensialet for å bygge mer i tre er enormt stort.

– Norge er jo frampå og veldig god på teknologi, så her har Norge et av fortrinnene våre som gjør at vi kan bygge opp ny industri.

– Dette er vinn-vinn, både for klima og for en grønn industri. Vi har nå satt i gang arbeidet med å lage en strategi for den grønne industrien, hvor skogen skal ha en sentral rolle. Det er jeg som skogminister utrolig stolt av å få være med på, sier Borch.

Til sist minner statsministeren om at det er lange perspektiver i skogindustrien.

– Jeg var med for et halvt år siden å plante skog ved Glommen skog i nærheten av Gardermoen. Det var et hogstområde, hvor vi satte ned små spirer. Det gjorde veldig inntrykk på meg, for det er skog som kommer til å bli hogget ut antakeligvis etter at mine barnebarn har levd opp.