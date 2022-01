Bønder krever ytterligere tilleggsforhandlinger

Bakgrunnen er kostnadsøkningene gjennom vinteren, særlig på strøm og kunstgjødsel. Nå har Småbrukarlaget sendt brev til Norges Bondelag hvor de ber dem om å bli med på å kreve nye tilleggsforhandlinger, skriver Nationen.

«I den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i – med eskalerende kostnadsøkninger på en lang rekke innsatsfaktorer – mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag at vi må søke alle muligheter Hovedavtalen gir for å sikre norske bønder økonomisk trygghet for fortsatt å sikre norsk matforsyning», skriver Småbrukarlaget i brevet.

Dersom ikke dette skjer, frykter de at kostnadene ikke forhandles om før i de ordinære forhandlingene, hvilket innebærer at det ikke kommer kompensasjon før i februar 2023.

– Det er helt nødvendig med kostnadskompensasjon så snart som mulig og med utbetaling i 2022, sier leder Kjersti Hoff i Bonde- og Småbrukarlaget.

Bondelaget sier de har organisert et møte med landbruksminister Sandra Borch (Sp) på tirsdag.