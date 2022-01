Enstemmig nei til lønnsøkning på Stortinget

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det var bra at presidentskapet slo fra seg «det hårreisende forslaget» om å ta igjen lønnsfrysen Stortinget gikk inn for i fjor – i en situasjon der tusenvis av familier opplevde inntektskutt på grunn av permittering og arbeidsledighet under pandemien.

– Det er feigt av presidentskapet og stortingsflertallet å skyve beslutningen om lønnsøkning videre foran seg. Rødt mener en lønnsfrys ikke er nok, men at vi må lukke døren for millionlønn for stortingsrepresentanter, sier Moxnes, som mener en mer nøktern godtgjørelse er viktig hvis tilliten til politikerne skal opp.

Avstår fra økning for 2020

Stortinget har ikke regulert godtgjørelsen siden 2019 fordi man venter på en utredning om godtgjørelse til folkevalgte på alle nivåer.

Siden har det kommet en rekke avsløringer om misbruk og feil bruk av godtgjørelser som pendlerboliger og etterlønn. I kjølvannet av dette satte Stortinget ned et utvalg som skal gå gjennom alle ordningene. Arbeiderpartiet foreslo før jul at Stortinget bør vente til dette arbeidet er ferdig før de tar stilling til lønnsøkning.

Høyre, FrP og Senterpartiet har hittil ikke ønsket å gå ut med sitt ståsted etter at godtgjørelsesutvalget la frem sitt forslag til lønnsøkning.

Etter møtet var avsluttet onsdag, gjorde de det klart at de i prinsippet støtter at Stortinget skal følge godtgjørelsesutvalget, men at de likevel vil avstå fra lønnsøkning i 2020.

– Vi avstår fra regulering i 2020. Så ber vi om at godtgjørelsesutvalget kommer med en ny innstilling etter lønnsoppgjøret til våren, sier FrPs Morten Wold og Høyres Svein Harberg til Aftenposten.

Ordningen endret i fjor

Ordningen for å fastsette godtgjørelsen til stortingsrepresentantene ble endret så sent som i fjor. Da bestemte Stortinget at den generelle lønnsutviklingen i samfunnet skal gi en pekepinn når godtgjøringsutvalget, som ikke består av stortingspolitikere, foreslår nivået.

Godtgjørelsen for stortingsrepresentantene har ligget på 987.997 kroner siden 1. mai 2019.