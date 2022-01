Labour-leder krever Johnsons avgang etter hagefest

Boris Johnson erkjente i onsdagens spørretime i Parlamentet å ha deltatt på hagefesten. Keir Starmer anklager statsministeren for «måneder med lureri og bedrag».

– Dette er et patetisk spetakkel fra en mann som har gått tom for vei, sier Starmer, og legger til at Johnson bør «gjøre det rette og tre tilbake».

Johnson gjentok på sin side at han trodde han deltok på et arbeidsrelatert arrangement, og at han angrer på det han gjorde.

Starmer noterer seg at tidligere helseminister Matt Hancock trakk seg da han brøt reglene. Det gjorde også hans tidligere rådgiver Allegra Stratton etter en video der hun spøkte om en fest.

– Hvorfor tror han reglene ikke gjelder ham selv, sa Starmer i en kommentar rettet til statsministeren.