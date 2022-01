Støre tar sterkt avstand fra kameraderi-beskyldninger

Den siste uken er debatten om Jens Stoltenbergs kandidatur til stillingen som ny sentralbanksjef blåst opp ytterligere. Aftenposten og TV 2 har omtalt to middager der stillingen er blitt nevnt.

Oljefondssjef Nicolai Tangen og «landsmodersønn» Knut Brundtland deltok i begge middagene, mens Støre og Stoltenberg deltok hver i en av dem.

– Det ser ut som det er et kameraderi her, med middager på bakrommet og kontakt mellom aktører som skal avgjøre dette. Det ser ikke bra ut, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG , mens Høyres Erna Solberg mener det den siste uken er blitt en forsterket uro for at «noen har snakket sammen» om jobben før den var utlyst.

Støre går hardt ut mot anklagene om kameraderi:

– Jeg tar sterkt avstand fra det begrepet. Ap er demokratisk, ryddig og forholder seg til prosesser som skal gi innsyn og troverdighet, sier Støre til VG.

Han sier at han fra «dag én» har vært klar på at han er inhabil, og dermed ikke kan være med på debatten om ny sentralbanksjef.

– I denne saken, når det skal ansettes ny sentralbanksjef, så har Aps leder og statsminister ingen rolle, fordi jeg har erklært meg inhabil i lys av mitt lange vennskap og kjennskap med Jens Stoltenberg.