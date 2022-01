Stoltenberg vil ikke delta i ansettelsesdebatten

– Jeg har ikke greid å få med meg alle sider, men har registrert at det er en debatt. Men det er ikke mulig for meg å følge alle sider av den debatten, sa Nato-sjefen under et pressemøte i Brussel onsdag ettermiddag der VG og TV 2 var til stede.

Stoltenberg understreker at han «døgnet rundt» vier sin oppmerksomhet til sin nåværende stilling, og at han ikke ønsker å komme til orde i den pågående debatten om hans kandidatur til stillingen som øverste leder for Norges Bank.

– Nå skal det være en prosess i Finansdepartementet, og det er jeg sikker på blir en ordentlig og ryddig prosess. Og den skal jeg forholde meg til, og ikke delta i en offentlig debatt om en ansettelsesprosess.

På spørsmål om han har vurdert å trekke sitt kandidatur i lys av den senere tids politiske motstand, svarer Stoltenberg at å kommentere partiers meninger ville gjort ham til del av en politisk debatt, noe han verken vil eller bør.