Økonomene TDN Direkt har vært i kontakt med forventer at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent under rentemøtet neste uke. Økonomene venter også at Norges Bank vil høyne styringsrenten som varslet i mars.



Rentemøtet er et såkalt mellommøte der Norges Bank ikke kommer med noen ny rentebane eller pengepolitisk rapport. I rentebeskjeden i desember kommenterte sentralbanksjef Øystein Olsen at styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i mars.



Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets venter at Norges Bank vil gjenta signalene fra desember om at renten mest sannsynlig vil bli satt opp i mars.



–I pressemeldingen vil sentralbanken antakelig følge tidligere rutiner og presentere de viktigste utviklingstrekkene i økonomien, der kanskje inflasjonen i desember fremstår som det viktigste avviket fra anslagene som ble lagt frem på sist møte, sier han til TDN Direkt.



Også Nordea Markets peker på inflasjonen i desember som det viktigste utviklingstrekket siden forrige rentemøte, og mener økningen antyder at kjerneinflasjonen vil komme over målet på to prosent raskere enn forventet av sentralbanken. Samtidig har økningen i arbeidsledigheten på grunn av de nye smittevernsrestriksjonene vært mindre enn fryktet.