– Denne uka vært flere møter i ulike europeiske hovedsteder. Vi ønsker forhandlinger og samtaler om disse spørsmålene for å få en diplomatisk løsning på denne vanskelige saken, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i et pressemøte fredag morgen.

– Russerne har trukket seg tilbake til Moskva og vurderer nå situasjonen. De første signalene som har kommet, er ikke spesielt positive, sier Huitfeldt, som håper på forhandlinger og videre dialog til neste uke.

Odd Roger Enoksen sier at både Ukraina, Europa og Norge står i en alvorlig situasjon.

– Det er fremdeles grunn til å være bekymret for at den situasjonen vi nå står i, kan føre til omfattende militær maktbruk i Ukraina. Det er Russland som har ansvaret for å de-eskalere, sier han.

– Alliert samhold er avgjørende, også for norsk sikkerhet, sier Enoksen.

USA og Nato har begge holdt samtaler med Russland i et forsøk på å dempe spenningen rundt Ukraina. Titusenvis av russiske soldater har samlet seg ved landets grense. Det kom imidlertid ingen gjennombrudd i samtalene i henholdsvis Genève og Brussel. Torsdag var Ukraina hovedtema i et møte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien.

(©NTB