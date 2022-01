Venter et oljekorrigert budsjettunderskudd på 355 milliarder

I saldert budsjett ventet regjeringen at det strukturerte oljekorrigerte underskuddet ville være 322,4 milliarder kroner.



Budsjettet peker nå på at bruken av oljeinntekter vil være 2,9 prosent av fondskapitalen i 2022, sammenlignet med 2,6 prosent i forslaget fra oktober. Det fremgår av proposisjon til Stortinget, Prop. 51S, fremlagt fredag.



Budsjettimpulsen anslås nå til -1,7 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge, mens anslaget i saldert budsjett var -2,6 prosent. Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst i 2022 anslås nå til -1,3 prosent, opp fra anslått -3,2 prosent i saldert budsjett.